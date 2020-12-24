Коронавірус інфікував понад мільйон українців, за добу — ще 11 тис. 490 (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148210-koronavirus-infikuvav-ponad-milyon-ukrayinciv-za-dobu-sche-11-tys-490-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні з початку пандемії інфікував понад мільйон осіб, добовий приріст станом на ранок 24 грудня становить ще 11 тис. 490 COVID-інфікованих.
11 тис. 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників, — написав у четвер на власній Фейсбук-сторінці очільник МОЗ Максим Степанов
Також за минулу добу було госпіталізовано понад 2,7 тис. осіб. Перемогли хворобу 15,7 тис. пацієнтів. На жаль COVID-19 забрав життя 223 осіб.
Лабораторії впродовж 23 грудня здійснили 66,3 тис. тестувань методами ПЛР та ІФА.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло — 1,1 млн осіб;
одужало — 631 тис. 435 осіб;
летальних випадків — 17 тис. 395;
проведено ПЛР-тестувань — 5,3 млн.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві — 1 тис. 377;
Запорізькій області — 774;
Одеській області — 676;
Київській області — 666;
Донецькій області — 636.
Нагадаємо, у компанії BioNTech вважають, що їхня нещодавно створена вакцина від коронавірусу буде ефективною і проти «британського» штаму.