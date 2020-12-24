Коронавірус інфікував понад мільйон українців, за добу — ще 11 тис. 490

https://racurs.ua/ua/n148210-koronavirus-infikuvav-ponad-milyon-ukrayinciv-za-dobu-sche-11-tys-490-infografika.html

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Коронавірус в Україні з початку пандемії інфікував понад мільйон осіб, добовий приріст станом на ранок 24 грудня становить ще 11 тис. 490 COVID-інфікованих.

11 тис. 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників, — написав у четвер на власній Фейсбук-сторінці очільник МОЗ Максим Степанов

Також за минулу добу було госпіталізовано понад 2,7 тис. осіб. Перемогли хворобу 15,7 тис. пацієнтів. На жаль COVID-19 забрав життя 223 осіб.

Лабораторії впродовж 23 грудня здійснили 66,3 тис. тестувань методами ПЛР та ІФА.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1,1 млн осіб;

одужало — 631 тис. 435 осіб;

летальних випадків — 17 тис. 395;

проведено ПЛР-тестувань — 5,3 млн.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві — 1 тис. 377;

Запорізькій області — 774;

Одеській області — 676;

Київській області — 666;

Донецькій області — 636.



Нагадаємо, у компанії BioNTech вважають, що їхня нещодавно створена вакцина від коронавірусу буде ефективною і проти «британського» штаму.