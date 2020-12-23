У ВООЗ розповіли, чи виявляють тести «коронавірус-мутант» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148209-u-vooz-rozpovily-chy-vyyavlyaut-testy-koronavirus-mutant-video.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу призвела до появи нових штамів, які, зокрема, активно поширюються у Великій Британії та на півдні Африки.
Попри певні зміни в будові вірусів, вони все ще виявляються наявними тестами на коронавірус SARS-CoV-2. Про це заявив старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Френк Конінгс під час присвяченої новим штамам коронавірусу конференції.
Конінгс зазначає, що нові штами дозволяють виявляти навіть наявні експрес-тести.
В принципі, ми все ще можемо виявити сам вірус за допомогою молекулярних тестів, і, судячи з нещодавніх новин, навіть тести на антиген або експрес-тести все ще працюють, — наголосив він.
Live Q&A on the new #COVID19 virus variant with WHO, @CovidGenomicUK & @sangerinstitute experts https://t.co/QoRQcmjCfj
— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 23, 2020
Велика Британія 14 грудня повідомила про виявлення нового штаму SARS-CoV-2, котрий, схоже, є більш заразним. У зв’язку з цим у Британії посилили карантинні заходи, а низка інших країн обмежили сполучення з нею. Водночас невідомо, чи є цей штам більш смертельним.
Нагадаємо, у компанії BioNTech вважають, що їхня нещодавно створена вакцина від коронавірусу буде ефективною і проти «британського» штаму.