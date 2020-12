Епідемія коронавірусу призвела до появи нових штамів, які, зокрема, активно поширюються у Великій Британії та на півдні Африки.

Попри певні зміни в будові вірусів, вони все ще виявляються наявними тестами на коронавірус SARS-CoV-2. Про це заявив старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Френк Конінгс під час присвяченої новим штамам коронавірусу конференції.

Конінгс зазначає, що нові штами дозволяють виявляти навіть наявні експрес-тести.

