Світом поширюється новий штам коронавірусу

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Епідемія коронавірусу призвела до появи нових штамів, які, зокрема, активно поширюються у Великій Британії та на півдні Африки.

Попри певні зміни в будові вірусів, вони все ще виявляються наявними тестами на коронавірус SARS-CoV-2. Про це заявив старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Френк Конінгс під час присвяченої новим штамам коронавірусу конференції.

Конінгс зазначає, що нові штами дозволяють виявляти навіть наявні експрес-тести.

В принципі, ми все ще можемо виявити сам вірус за допомогою молекулярних тестів, і, судячи з нещодавніх новин, навіть тести на антиген або експрес-тести все ще працюють, — наголосив він.

Live Q&A on the new #COVID19 virus variant with WHO, @CovidGenomicUK & @sangerinstitute experts https://t.co/QoRQcmjCfj

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 23, 2020

Велика Британія 14 грудня повідомила про виявлення нового штаму SARS-CoV-2, котрий, схоже, є більш заразним. У зв’язку з цим у Британії посилили карантинні заходи, а низка інших країн обмежили сполучення з нею. Водночас невідомо, чи є цей штам більш смертельним.

Нагадаємо, у компанії BioNTech вважають, що їхня нещодавно створена вакцина від коронавірусу буде ефективною і проти «британського» штаму.