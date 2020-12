Эпидемия коронавируса привела к появлению новых штаммов, которые, в частности, активно распространяются в Великобритании и на юге Африки.

Несмотря на некоторые изменения в строении вирусов, они все еще обнаруживаются существующими тестами на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Френк Конингс во время конференции, посвященной новым штаммам коронавируса.

Конингс отмечает, что новые штаммы позволяют обнаруживать даже имеющиеся экспресс-тесты.

Великобритания 14 декабря сообщила об обнаружении нового штамма SARS-CoV-2, который, похоже, является более заразным. В связи с этим в Британии усилили карантинные меры, а ряд других стран ограничили сообщение с ней. В то же время неизвестно, является ли этот штамм более смертельным.

Live Q&A on the new #COVID19 virus variant with WHO, @CovidGenomicUK & @sangerinstitute experts https://t.co/QoRQcmjCfj