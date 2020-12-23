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Ракурс
По миру распространяется новый штамм коронавируса

В ВОЗ рассказали, обнаруживают ли тесты «коронавирус-мутант» (ВИДЕО)

23 дек 2020, 23:21
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Эпидемия коронавируса привела к появлению новых штаммов, которые, в частности, активно распространяются в Великобритании и на юге Африки.

Несмотря на некоторые изменения в строении вирусов, они все еще обнаруживаются существующими тестами на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Френк Конингс во время конференции, посвященной новым штаммам коронавируса.

Конингс отмечает, что новые штаммы позволяют обнаруживать даже имеющиеся экспресс-тесты.

В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают, — подчеркнул он.

Великобритания 14 декабря сообщила об обнаружении нового штамма SARS-CoV-2, который, похоже, является более заразным. В связи с этим в Британии усилили карантинные меры, а ряд других стран ограничили сообщение с ней. В то же время неизвестно, является ли этот штамм более смертельным.


Напомним, в компании BioNTech считают, что их недавно созданная вакцина от коронавируса будет эффективной и против «британского» штамма.

Источник: Ракурс


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