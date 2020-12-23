Иммунитет от коронавируса. Фото: visti.rovno

https://racurs.ua/n148196-skolko-derjitsya-immunitet-ot-covid-19-novoe-issledovanie-uchenyh.html

Ракурс

Антитела к COVID-19 у большинства людей, переболевших ранее, хранятся свыше девяти месяцев.

В октябре Дунайский частный университет в Кремс-на-дер-Донау (Австрия) представил результаты, согласно которым антитела остаются в крови дольше, чем считалось ранее, сообщают на сайте учебного заведения.

Чтобы подтвердит этот факт, 10−11 декабря были протестированы 152 жителя Нижней Австрии, которые ранее переболели COVID-19. Оказалось, что у более 83% инфицированных в крови до сих пор оставались антитела.

Большинство участников были инфицированы в марте и апреле. У почти 84% заболевших в марте, антитела (IgG) все еще можно было обнаружить. В общем, если учитывать все периоды заражения, уровень тех, у кого антитела все еще могли быть обнаружены, составлял более 83%, — сообщил научный директор университета Роберт Вагнер.

По его словам, эти декабрьские результаты совпадают с теми, которые были в октябре, когда у почти 84% протестированных были выявлены антитела.

Как известно, ранее отдельные исследования сообщали, что антитела, образовавшиеся в организме человека после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19, сохраняются приблизительно шесть месяцев.

Напомним, ученые из Тель-Авивского университета уверены, что коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодных ламп.