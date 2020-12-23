Тариф за проезд по платным дорогам установил Кабмин, фото — Суспільне

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Тариф за проезд по платным дорогам установил Кабинет министров на заседании 23 декабря.

Правительство определило в постановлении максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге общего пользования, которую построят на условиях концессии.

На заседании правительства был нардеп Алексей Гончаренко, который в своем телеграм-канале и обнародовал соответствующее постановление. Тарифы Кабмин зафиксировал в евро.

Если пересчитать цены в гривне по курсу по состоянию на 23 декабря, то разовый проезд по платной дороге за 1 км будет стоить:

для мотоциклов и легкового автомобиля — 80 копеек;

для грузовиков от 3,5 до 12 т — 1,5 грн;

для грузовиков свыше 12 т — 4,6 грн.

Концессия предполагает передачу объектов государственной собственности (например, дорог или аэропортов) во временное пользование частным предприятиям.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков сообщал, что платные дороги могут появиться в Украине через 3−4 года, если инвесторы в 2020 году начнут переговоры с правительством.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уверял, в Украине построят три платные трассы: Львов — Краковец, Киевская кольцевая дорога и Белая Церковь — Киев.

Кроме того, сообщалось о передаче в концессию шести автодорог, соединяющих 10 областей Украины. Их общая длина достигает 1,5 тыс. км. На дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт. Речь шла о таких дорогах:

участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

участок дороги М-06 от Киева до Ровно;

маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин — Ковель — Луцк (М-07, М-19);

маршрут Харьков — Днепр — Запорожье (М-29, M-04, M-18);

участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.

Таким образом, проезд по участку трассы М-03 от Борисполя до Полтавы (330 км по 0,023 евро за км) будет стоить для водителей легковушек около 263 грн.