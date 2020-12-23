Тариф за проезд по платным дорогам установил Кабминhttps://racurs.ua/n148197-tarif-za-proezd-po-platnym-dorogam-ustanovil-kabmin.htmlРакурс
Тариф за проезд по платным дорогам установил Кабинет министров на заседании 23 декабря.
Правительство определило в постановлении максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге общего пользования, которую построят на условиях концессии.
На заседании правительства был нардеп Алексей Гончаренко, который в своем телеграм-канале и обнародовал соответствующее постановление. Тарифы Кабмин зафиксировал в евро.
Если пересчитать цены в гривне по курсу по состоянию на 23 декабря, то разовый проезд по платной дороге за 1 км будет стоить:
- для мотоциклов и легкового автомобиля — 80 копеек;
- для грузовиков от 3,5 до 12 т — 1,5 грн;
- для грузовиков свыше 12 т — 4,6 грн.
Концессия предполагает передачу объектов государственной собственности (например, дорог или аэропортов) во временное пользование частным предприятиям.
Глава «Укравтодора» Александр Кубраков сообщал, что платные дороги могут появиться в Украине через 3−4 года, если инвесторы в 2020 году начнут переговоры с правительством.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий уверял, в Украине построят три платные трассы: Львов — Краковец, Киевская кольцевая дорога и Белая Церковь — Киев.
Кроме того, сообщалось о передаче в концессию шести автодорог, соединяющих 10 областей Украины. Их общая длина достигает 1,5 тыс. км. На дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт. Речь шла о таких дорогах:
- участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;
- участок дороги М-06 от Киева до Ровно;
- маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);
- маршрут Ягодин — Ковель — Луцк (М-07, М-19);
- маршрут Харьков — Днепр — Запорожье (М-29, M-04, M-18);
- участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.
Таким образом, проезд по участку трассы М-03 от Борисполя до Полтавы (330 км по 0,023 евро за км) будет стоить для водителей легковушек около 263 грн.