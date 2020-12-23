Кабмін встановив тариф за проїзд платними дорогами, фото — Суспільне

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Ракурс

Тариф за проїзд платними дорогами встановив Кабінет міністрів на засіданні 23 грудня.

Уряд визначив у постанові максимальний розмір плати за разовий проїзд автодорогою загального користування, яку збудують на умовах концесії.

На засіданні уряду був нардеп Олексій Гончаренко, який у своєму телеграм-каналі й оприлюднив відповідну постанову. Тарифи Кабмін зафіксував у євро.

Якщо перерахувати ціни у гривні за курсом станом на 23 грудня, то разовий проїзд платною дорогою за 1 км коштуватиме:

для мотоциклів і легкового автомобіля — 80 копійок;

для вантажівок від 3,5 до 12 т — 1,5 грн;

для вантажівок понад 12 т — 4,6 грн.

Концесія передбачає передачу обʼєктів державної власності (наприклад, доріг чи аеропортів) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Очільник «Укравтодору» Олександр Кубраков повідомляв, що платні дороги можуть зʼявитися в Україні через 3−4 роки, якщо інвестори у 2020 році розпочнуть переговори із урядом.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевняв, в Україні збудують три платні траси: Львів — Краківець, Київська кільцева дорога і Біла Церква — Київ.

Крім того, повідомлялося про передачу в концесію шести автодоріг, які сполучають 10 областей України. Їхня загальна довжина сягає 1,5 тис. км. На дорогах планують провести реконструкцію, поточний та капітальний ремонт. Йшлося про такі дороги:

ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави;

ділянка дороги М-06 від Києва до Рівного;

маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин — Ковель — Луцьк (М-07, М-19);

маршрут Харків — Дніпро — Запоріжжя (М-29, M-04, M-18);



ділянка дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.

Проїзд ділянкою траси М-03 від Борисполя до Полтави (330 км по 0,023 євро за км) коштуватиме для водіїв легковиків близько 263 грн.