Тариф за проїзд платними дорогами встановив Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n148197-taryf-za-proyizd-platnymy-dorogamy-vstanovyv-kabmin.htmlРакурс
Тариф за проїзд платними дорогами встановив Кабінет міністрів на засіданні 23 грудня.
Уряд визначив у постанові максимальний розмір плати за разовий проїзд автодорогою загального користування, яку збудують на умовах концесії.
На засіданні уряду був нардеп Олексій Гончаренко, який у своєму телеграм-каналі й оприлюднив відповідну постанову. Тарифи Кабмін зафіксував у євро.
Якщо перерахувати ціни у гривні за курсом станом на 23 грудня, то разовий проїзд платною дорогою за 1 км коштуватиме:
- для мотоциклів і легкового автомобіля — 80 копійок;
- для вантажівок від 3,5 до 12 т — 1,5 грн;
- для вантажівок понад 12 т — 4,6 грн.
Концесія передбачає передачу обʼєктів державної власності (наприклад, доріг чи аеропортів) у тимчасове користування приватним підприємствам.
Очільник «Укравтодору» Олександр Кубраков повідомляв, що платні дороги можуть зʼявитися в Україні через 3−4 роки, якщо інвестори у 2020 році розпочнуть переговори із урядом.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевняв, в Україні збудують три платні траси: Львів — Краківець, Київська кільцева дорога і Біла Церква — Київ.
Крім того, повідомлялося про передачу в концесію шести автодоріг, які сполучають 10 областей України. Їхня загальна довжина сягає 1,5 тис. км. На дорогах планують провести реконструкцію, поточний та капітальний ремонт. Йшлося про такі дороги:
ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави;
ділянка дороги М-06 від Києва до Рівного;
маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11);
маршрут Ягодин — Ковель — Луцьк (М-07, М-19);
маршрут Харків — Дніпро — Запоріжжя (М-29, M-04, M-18);
ділянка дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.
Проїзд ділянкою траси М-03 від Борисполя до Полтави (330 км по 0,023 євро за км) коштуватиме для водіїв легковиків близько 263 грн.