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Ракурс
У сесійній залі Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради

Рейтинг партій назвали соціологи (ІНФОГРАФІКА)

23 гру 2020, 16:53
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До Верховної Ради наразі впевнено проходять чотири політсили.

Про це свідчить нове соціологічне дослідження, проведене групою «Рейтинг» у період з 16 по 20 грудня. Результати дослідження опубліковані на сайті «Рейтингу».

Наразі серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, понад 2% голосів отримують такі політсили:

  • «Слуга народу» — 21,1%;
  • «Опозиційна платформа — За життя» — 17,3;
  • «Європейська солідарність» — 15,2%;
  • «Батьківщина» — 10,9%;
  • Радикальна партія — 4,8%;
  • «Українська стратегія Гройсмана» — 4,8%;
  • «За майбутнє" - 4,3%;
  • «Сила і честь» — 3,8%;
  • «Голос» — 3,5%;
  • «Партія Шарія — 3,4%;
  • ВО «Свобода» — 3,4%,
  • УДАР Віталія Кличка — 3,3%.

Прохідний бар'єр в Україні становить 5%. Похибка цього опитування становить не більше 2,2%. В межах дослідження соціологи опитали 2 тис. респондентів.


Результати опитування, інфографіка: «Рейтинг»

Нагадаємо, соціологи також встановили, скільки українців готові знову обрати Володимира Зеленського президентом.

Джерело: Ракурс


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