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У сесійній залі Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради
Рейтинг партій назвали соціологи (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148195-reytyng-partiy-nazvaly-sociology-infografika.htmlРакурс
До Верховної Ради наразі впевнено проходять чотири політсили.
Про це свідчить нове соціологічне дослідження, проведене групою «Рейтинг» у період з 16 по 20 грудня. Результати дослідження опубліковані на сайті «Рейтингу».
Наразі серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, понад 2% голосів отримують такі політсили:
- «Слуга народу» — 21,1%;
- «Опозиційна платформа — За життя» — 17,3;
- «Європейська солідарність» — 15,2%;
- «Батьківщина» — 10,9%;
- Радикальна партія — 4,8%;
- «Українська стратегія Гройсмана» — 4,8%;
- «За майбутнє" - 4,3%;
- «Сила і честь» — 3,8%;
- «Голос» — 3,5%;
- «Партія Шарія — 3,4%;
- ВО «Свобода» — 3,4%,
- УДАР Віталія Кличка — 3,3%.
Прохідний бар'єр в Україні становить 5%. Похибка цього опитування становить не більше 2,2%. В межах дослідження соціологи опитали 2 тис. респондентів.
Нагадаємо, соціологи також встановили, скільки українців готові знову обрати Володимира Зеленського президентом.
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