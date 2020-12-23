У сесійній залі Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n148195-reytyng-partiy-nazvaly-sociology-infografika.html

Ракурс

До Верховної Ради наразі впевнено проходять чотири політсили.

Про це свідчить нове соціологічне дослідження, проведене групою «Рейтинг» у період з 16 по 20 грудня. Результати дослідження опубліковані на сайті «Рейтингу».

Наразі серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, понад 2% голосів отримують такі політсили:

«Слуга народу» — 21,1%;

«Опозиційна платформа — За життя» — 17,3;

«Європейська солідарність» — 15,2%;

«Батьківщина» — 10,9%;

Радикальна партія — 4,8%;

«Українська стратегія Гройсмана» — 4,8%;

«За майбутнє" - 4,3%;

«Сила і честь» — 3,8%;

«Голос» — 3,5%;

«Партія Шарія — 3,4%;

ВО «Свобода» — 3,4%,

УДАР Віталія Кличка — 3,3%.

Прохідний бар'єр в Україні становить 5%. Похибка цього опитування становить не більше 2,2%. В межах дослідження соціологи опитали 2 тис. респондентів.

Нагадаємо, соціологи також встановили, скільки українців готові знову обрати Володимира Зеленського президентом.