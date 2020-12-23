Суд призначив заставу майору, через п’яну ДТП якого двом дівчатам ампутували ноги

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У справі майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який напідпитку наїхав на трьох курсанток, відбулося чергове засідання Шевченківського райсуду Києва.

Суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Також прокурор наполягала на триманні підозрюваного під вартою, оскільки існує ризик впливу Холодного на потерпілих дівчат через інших працівників академії, пише 23 грудня «Судовий репортер».

Холодний обурився таким припущенням і заявив, що не встиг познайомитися з ким-небудь у стінах академії, оскільки раніше служив у військовій частині і лише за два тижні до інциденту почав там працювати.

Обвинувачений також наголосив, що свою провину визнає і готовий нести покарання, проте не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тис. грн за лікування дівчат.

Суддя залишила Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас надала йому можливість вийти під заставу у 168 тис. грн після здачі паспортів і утримання від спілкування зі свідками і потерпілими. Раніше суд не призначав Холодному альтернативу у виді застави.

Наступне засідання у цій справі заплановане на 25 січня.

Нагадаємо, 25 серпня співробітник Української військової медичної академії Володимир Холодний у дворі медакадемії, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на трьох абітурієнток. Бампером їх притиснуло до бокової частини сходів ґанку. Троє дівчат отримали тяжкі ушкодження ніг. На останнє засідання прибула лише одна потерпіла, в якої були переломи ніг. Інші дві дівчини, яким ампутували по одній нозі, лікуються за кордоном.

Дії Холодного кваліфікують за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі.