Суд назначил залог майору, из-за пьяной ДТП которого двум девушкам ампутировали ноги

https://racurs.ua/n148194-sud-naznachil-zalog-mayoru-iz-za-pyanoy-dtp-kotorogo-dvum-devushkam-amputirovali-nogi.html

Ракурс

В деле майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который в нетрезвом состоянии наехал на трех курсанток, состоялось очередное заседание Шевченковского райсуда Киева.

Суд исследовал письменные доказательства обвинения, в частности результаты судебно-медицинских экспертиз о пострадавших девушек. Также прокурор настаивала на содержании подозреваемого под стражей, поскольку существует риск воздействия Холодного на потерпевших девушек с помощью других работников академии, пишет 23 декабря «Судебный репортер».

Холодный возмутился таким предположением и заявил, что не успел познакомиться с кем-либо в стенах академии, поскольку ранее служил в воинской части и начал там работать за две недели до инцидента.

Обвиняемый также признал вину и заявил о готовности понести наказание, однако выразил протест гражданскому иску о возмещении военному госпиталю 249 тыс. грн за лечение девушек.

Судья оставила Холодного под стражей еще на 60 суток. В то же время она разрешила ему выйти под залог в 168 тыс. грн после сдачи паспортов и воздержания от общения со свидетелями и потерпевшими. Ранее суд не предоставлял Холодному альтернативы в виде залога.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 25 января.

Напомним, 25 августа сотрудник Украинской военно-медицинской академии Владимир Холодный во дворе медакадемии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на трех абитуриенток. Бампером их прижало к боковой части лестницы. Три девушки получили тяжелые повреждения ног. На последнее заседание прибыла только одна пострадавшая, у которой были переломы ног. Другие две девушки, которым ампутировали по одной ноге, лечатся за рубежом.

Действия Холодного квалифицируют по ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.