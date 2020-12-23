В МВД узнали курсанток, танцевавших под шансон «Воровайок», скриншот відео

https://racurs.ua/n148193-v-mvd-uznali-kursantok-tancevavshih-pod-shanson-vorovayok.html

Ракурс

В Харьковском нацуниверситете внутренних дел установили личности курсанток, попавших в скандал с танцами под русский шансон.

Учебное заведение МВД сообщило, что проведет служебное расследование по факту появления в соцсетях скандального видео с танцами под песни российской группы «Воровайки».

Напомним, что девушки в форме курсантов танцевали под музыку русского шансона. В университете установили и непосредственных участников видео (курсантки первого курса факультета № 3), и тех, кто ответственный за дисциплину в подразделениях.

Напомним, что группа «Воровайки» в своих произведениях выражает антиукраинскую позицию. «Воровайки» поют в стиле шансон, а после Революции достоинства их репертуар пополнился антиукраинскими композициями.

Видео с пятью харьковскими курсантками в сетях ТикТок и Telegram вызвало волну возмущения. Они танцевали под песню «Наколочки». Не исключено, что танцы снимали в казарме. На видео звучит отрывок со словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочкы».