В МВС упізнали курсанток, які танцювали під шансон «Воровайок», скріншот відео

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Ракурс

У Харківському нацуніверситеті внутрішніх справ встановили особи курсанток, які потрапили у скандал із танцями під російський шансон.

Навчальний заклад МВС повідомив, що проведе службове розслідування за фактом появи в соцмережах скандального відео з танцями під пісні російського гурту «Воровайки».

Нагадаємо, що дівчата у формі курсантів танцювали під музику російського шансону. В університеті встановили і безпосередніх учасників відео (курсантки першого курсу факультету № 3), і осіб, які відповідають за дисципліну в підрозділах.

Нагадаємо, що група «Воровайки» у своїх творах висловлює антиукраїнську позицію. «Воровайки» співають у стилі шансон, а після Революції гідності їхній репертуар поповнився антиукраїнськими композиціями.

Відео із п’ятьма харківськими курсантками у мережах ТікТок та Telegram викликало хвилю обурення. Вони танцювали під пісню «Наколочки». Не виключено, що танці знімали у казармі. На відео звучить уривок зі словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки».