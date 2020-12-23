Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n148192-skilky-ukrayinciv-gotovi-znovu-obraty-zelenskogo-prezydentom-rozpovily-sociology-infografika.html

Ракурс

За Володимира Зеленського, чинного президента України, знову проголосували б 26,5% українців, якщо б вибори відбулися найближчим часом.

Такі результати нового соціологічного дослідження, проведеного групою «Рейтинг» у період з 16 по 20 грудня. Про це повідомляється на сайті «Рейтингу».

На другому місті за рейтингом електоральних вподобань — п’ятий президент України Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 14,3% опитаних.

Третю сходинку посідає один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко (10,1% опитаних).

Також понад 3% можуть отримати такі кандидати:

лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 9,8%

один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук — 7,7%;

екс-прем'єр Володимир Гройсман — 6,4%;

лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко — 6,0%;

голова Верховної Ради Дмитро Разумков — 4,1%;

лідер Радикальної партії Олег Ляшко — 3,6%.

Опитування здійснювалося методом face-to-face, у ньому взяли участь 2 тис. респондентів. Похибка становить не більше 2,2%.