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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Скільки українців готові знову обрати Зеленського президентом, розповіли соціологи (ІНФОГРАФІКА)

23 гру 2020, 16:05
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За Володимира Зеленського, чинного президента України, знову проголосували б 26,5% українців, якщо б вибори відбулися найближчим часом.

Такі результати нового соціологічного дослідження, проведеного групою «Рейтинг» у період з 16 по 20 грудня. Про це повідомляється на сайті «Рейтингу».

На другому місті за рейтингом електоральних вподобань — п’ятий президент України Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 14,3% опитаних.

Третю сходинку посідає один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко (10,1% опитаних).

Також понад 3% можуть отримати такі кандидати:


  • лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 9,8%
  • один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук — 7,7%;
  • екс-прем'єр Володимир Гройсман — 6,4%;
  • лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко — 6,0%;
  • голова Верховної Ради Дмитро Разумков — 4,1%;
  • лідер Радикальної партії Олег Ляшко — 3,6%.

Опитування здійснювалося методом face-to-face, у ньому взяли участь 2 тис. респондентів. Похибка становить не більше 2,2%.

Результати опитування, інфографіка: «Рейтинг»

Джерело: Ракурс


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