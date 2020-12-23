Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Скільки українців готові знову обрати Зеленського президентом, розповіли соціологи (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148192-skilky-ukrayinciv-gotovi-znovu-obraty-zelenskogo-prezydentom-rozpovily-sociology-infografika.htmlРакурс
За Володимира Зеленського, чинного президента України, знову проголосували б 26,5% українців, якщо б вибори відбулися найближчим часом.
Такі результати нового соціологічного дослідження, проведеного групою «Рейтинг» у період з 16 по 20 грудня. Про це повідомляється на сайті «Рейтингу».
На другому місті за рейтингом електоральних вподобань — п’ятий президент України Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 14,3% опитаних.
Третю сходинку посідає один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко (10,1% опитаних).
Також понад 3% можуть отримати такі кандидати:
- лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 9,8%
- один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук — 7,7%;
- екс-прем'єр Володимир Гройсман — 6,4%;
- лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко — 6,0%;
- голова Верховної Ради Дмитро Разумков — 4,1%;
- лідер Радикальної партії Олег Ляшко — 3,6%.
Опитування здійснювалося методом face-to-face, у ньому взяли участь 2 тис. респондентів. Похибка становить не більше 2,2%.
Читайте також
.