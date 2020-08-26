Арестован майор, покалечивший курсанток в Киеве

Суд арестовал майора, который тяжело травмировал трех курсанток, скриншот видео

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Майор медицинской службы, который в нетрезвом состоянии совершил наезд на трех курсанток Украинской военно-медицинской академии, арестован на два месяца без права внесения залога.

Соответствующее решение сегодня, 26 августа, принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает ТСН.

Прокурор просил избрать для задержанного меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млн 51 тыс. грн, однако адвокат майора заявил, что эта сумма для его подзащитного является непосильной.

Отмечается, что виновник ДТП в зале суда покаялся и заявил, что готов материально помогать семьям пострадавших курсанток.

Задержанному майору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые причинили тяжелое телесное повреждение). Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Это правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Инцидент произошел 25 августа на территории военной части в Шевченковском районе Киева. Майор в момент совершения инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле).

Напомним, двум из пострадавших курсанток пришлось ампутировать ноги.