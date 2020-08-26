Издевательства белорусских силовиков над активистами попали на видео

В интернете появилось видео издевательств, которые устраивают белорусские силовики, фото: Yauhen Yerchak/EPA

https://racurs.ua/n143014-izdevatelstva-belorusskih-silovikov-nad-aktivistami-popalo-na-video.html

Ракурс

Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, сопровождаются массовыми случаями насилия со стороны силовиков к митингующим.

Один из таких эпизодов опубликовал белорусский портал Tut.by.

Это видео было снято активистом, которого задержали вечером 10 августа — на следующий день после выборов. В момент задержания активист стоял в так называемой «цепочке солидарности» на проспекте Победителей в Минске.

На этом видео можно увидеть, как белорусские силовики издеваются над задержанными, которые находятся в автозаке. Избиение людей дубинками омоновцы сопровождают нецензурной бранью.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Участники акций протеста считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Напомним, в Минске в дом белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, который считался одним из основных соперников Лукашенко на выборах, однако не смог зарегистрироваться кандидатом, сегодня пришли с обысками.