Издевательства белорусских силовиков над активистами попали на видео

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В интернете появилось видео издевательств, которые устраивают белорусские силовики, фото: Yauhen Yerchak/EPA
Издевательства белорусских силовиков над активистами попали на видеоhttps://racurs.ua/n143014-izdevatelstva-belorusskih-silovikov-nad-aktivistami-popalo-na-video.htmlРакурс
Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, сопровождаются массовыми случаями насилия со стороны силовиков к митингующим.
Один из таких эпизодов опубликовал белорусский портал Tut.by.
Это видео было снято активистом, которого задержали вечером 10 августа — на следующий день после выборов. В момент задержания активист стоял в так называемой «цепочке солидарности» на проспекте Победителей в Минске.
На этом видео можно увидеть, как белорусские силовики издеваются над задержанными, которые находятся в автозаке. Избиение людей дубинками омоновцы сопровождают нецензурной бранью.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Участники акций протеста считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
Напомним, в Минске в дом белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, который считался одним из основных соперников Лукашенко на выборах, однако не смог зарегистрироваться кандидатом, сегодня пришли с обысками.
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