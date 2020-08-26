Знущання білоруських силовиків над активістами потрапили на відео

Акції протесту в Білорусі супроводжуються насильством з боку силовиків, фото: Yauhen Yerchak/EPA

https://racurs.ua/ua/n143014-znuschannya-biloruskyh-sylovykiv-nad-aktyvistamy-potrapylo-na-video.html

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, супроводжуються масовими випадками насильства з боку силовиків до мітингувальників.

Один із таких епізодів опублікував білоруський портал Tut.by.

Це відео було зняте активістом, якого затримали ввечері 10 серпня — наступного дня після виборів. У момент затримання активіст стояв у так званому «ланцюжку солідарності» на проспекті Переможців в Мінську.

На цьому відео можна побачити, як білоруські силовики знущаються із затриманих, котрі перебувають у автозаку. Побиття людей кийками омонівці супроводжують нецензурною лайкою.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Учасники акцій протесту вважають, що результати виборів були сфальсифіковані на користь чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, у Мінську до будинку білоруського опозиціонера Валерія Цепкала, який вважався одним із основних суперників Лукашенка на виборах, проте не зміг зареєструватися кандидатом, сьогодні прийшли з обшуками.