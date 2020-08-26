До України прибув Стівен Біґен, фото: Посольство США в Україні

https://racurs.ua/ua/n143013-zastupnyk-derjsekretarya-ssha-zustrivsya-iz-zelenskym-u-kryvomu-rozi-foto.html

Ракурс

Заступник держсекретаря США Стівен Біґен прибув сьогодні до України.

Президент України Володимир Зеленський прийняв його у Кривому Розі, де наразі перебуває з візитом. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні на своїй сторінці у Фейсбуці.

Заступник держсекретаря США Біґен вдячний президенту Володимиру Зеленському, за те, що прийняв його у своєму рідному Кривому Розі, — зазначає прес-служба посольства.

Зазначається, що Біґен запевнив Зеленського у непохитності прихильності США до успішної, демократичної, здорової та вільної України, включно з Кримом та Донбасом.

Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати, — наголошує прес-служба посольства.

Зеленський сьогодні також провів телефонну розмову з Держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час цієї розмови обговорювалися питання двосторонньої співпраці, а також ситуації на Донбасі та в Білорусі.

Також Зеленський запевнив Помпео, що не допустить будь-якого втручання України у виборчий процес в США.

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні на годину затримали початок футбольного матчу, очікуючи на Зеленського, який мав зробити перший символічний удар.