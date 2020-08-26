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Ракурс
Під час інциденту в Дніпрі, скріншот відео

Охорона Зеленського не била активістів у Дніпрі, стверджують в УДО

26 сер 2020, 19:43
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Управління державної охорони (УДО) стверджує, що інформація про застосування військовослужбовцями цього відомства сили до мітингувальників, які намагалися поставити запитання президентові Володимиру Зеленському, котрий перебував з візитом у Дніпрі, є «відвертою брехнею та містить ознаки спланованої інформаційної провокації».

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті УДО в соціальній мережі Фейсбук.

Маніпулятивна інформація не відповідає дійсності та розповсюджується виключно в інтересах окремих політичних груп, — запевняють у відомстві.


Інцидент стався сьогодні, 26 серпня, біля гімназії № 33 Дніпра. Мітингувальники, які там перебували, намагалися вручити Зеленському петицію. Активістів, серед яких були жінки, почали відштовхувати та скручувати.

Нагадаємо, мітингувальники стверджують, що одна з активісток в результаті цих подій дістала перелом ребра, ще у двох людей — травми легкої тяжкості.

Джерело: Ракурс


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