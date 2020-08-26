Охрана Зеленского не била активистов в Днепре, утверждают в УГО

Во время инцидента в Днепре, скриншот видео

https://racurs.ua/n143009-v-ugo-utverjdaut-chto-ohrana-zelenskogo-ne-bila-aktivistov-v-dnepre.html

Ракурс

Управление государственной охраны (УГО) утверждает, что информация о применении военнослужащими этого ведомства силы к митингующим, которые пытались задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому, находившемуся с визитом в Днепре, является «откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте УГО в социальной сети Фейсбук.

Манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп, — уверяют в ведомстве.



Инцидент произошел сегодня, 26 августа, возле гимназии № 33 Днепра. Митингующие, которые там находились, пытались вручить Зеленскому петицию. Активистов, среди которых были женщины, начали отталкивать и скручивать.

Напомним, митингующие утверждают, что одна из активисток в результате этих событий получила перелом ребра, еще у двух человек — травмы легкой тяжести.