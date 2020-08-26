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Ракурс
Во время инцидента в Днепре, скриншот видео

Охрана Зеленского не била активистов в Днепре, утверждают в УГО

26 авг 2020, 19:43
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Управление государственной охраны (УГО) утверждает, что информация о применении военнослужащими этого ведомства силы к митингующим, которые пытались задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому, находившемуся с визитом в Днепре, является «откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте УГО в социальной сети Фейсбук.

Манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп, — уверяют в ведомстве.


Инцидент произошел сегодня, 26 августа, возле гимназии № 33 Днепра. Митингующие, которые там находились, пытались вручить Зеленскому петицию. Активистов, среди которых были женщины, начали отталкивать и скручивать.

Напомним, митингующие утверждают, что одна из активисток в результате этих событий получила перелом ребра, еще у двух человек — травмы легкой тяжести.

Источник: Ракурс


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