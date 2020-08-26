В Украину прибыл Стивен Биґен, фото: Посольство США в Украине

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Заместитель госсекретаря США Стивен Биґен прибыл сегодня в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский принял его в Кривом Роге, где сейчас находится с визитом. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине на своей странице в Фейсбуке.

Заместитель госсекретаря США Биґен благодарен президенту Владимиру Зеленскому, за то, что принял его в своем родном Кривом Роге, — отмечает пресс-служба посольства.

Отмечается, что Биґен заверил Зеленского в непоколебимости приверженности США к успешной, демократической, здоровой и свободной Украины, включая Крым и Донбасс.

Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты, — подчеркивает пресс-служба посольства.

Зеленский сегодня также провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время этого разговора обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуации на Донбассе и в Беларуси.

Также Зеленский заверил Помпео, что не допустит какого-либо вмешательства Украины в избирательный процесс в США.

Напомним, в Кривом Роге сегодня на час задержали начало футбольного матча, ожидая Зеленского, который должен был сделать первый символический удар.