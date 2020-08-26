Заарештовано майора, який покалічив курсанток у Києві

Суд заарештував майора, який тяжко травмував трьох курсанток, скріншот відео

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Майора медичної служби, який у нетверезому стані скоїв наїзд на трьох курсанток Української військово-медичної академії, заарештовано на два місяці без права внесення застави.

Відповідне рішення сьогодні, 26 серпня, ухвалив Шевченківський райсуд Києва, повідомляє ТСН.

Прокурор просив обрати для затриманого запобіжний захід у виді арешту на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн 51 тис. грн, однак адвокат майора заявив, що ця сума для його підзахисного є непосильною.

Зазначається, що винуватець ДТП у залі суду покаявся та заявив, що готовий матеріально допомагати родинам постраждалих курсанток.

Затриманому майору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, які заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Це правопорушення передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Інцидент стався 25 серпня на території військової частини у Шевченківському районі Києва.

Майор в момент здійснення інциденту перебував у стані алкогольного сп’яніння (понад 2 проміле).

Нагадаємо, двом із постраждалих курсанток довелося ампутувати ноги.