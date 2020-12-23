Імунітет до коронавірусу. Фото: visti.rovno

https://racurs.ua/ua/n148196-skilky-jyve-imunitet-vid-covid-19-nove-doslidjennya-vchenyh.html

Ракурс

Антитіла до COVID-19 у більшості людей, які перехворіли, зберігаються понад дев’ять місяців.

У жовтні Дунайський приватний університет в Кремс-на-дер-Донау (Австрія) презентував результати, згідно з якими антитіла залишаються у крові довше, ніж вважалося раніше, пишуть на сайті навчального закладу.

Аби підтвердити цей факт, 10−11 грудня протестували 152 жителів Нижньої Австрії, які раніше перехворіли на COVID-19. Виявилося, що у понад 83% інфікованих у крові досі залишалися антитіла.

Більшість учасників були інфіковані у березні та квітні. У майже 84% тих, хто захворів у березні, антитіла (IgG) все ще можна було виявити. Загалом, якщо враховувати всі періоди зараження, рівень тих, у кого антитіла все ще могли бути виявлені, становив понад 83%, — зазначив науковий директор університету Роберт Вагнер.

За його словами, ці грудневі результати збігаються з тими, які були у жовтні, коли у приблизно 84% протестованих було виявлено антитіла.

Як відомо, раніше окремі дослідження повідомляли, що антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, зберігаються приблизно шість місяців.

Нагадаємо, вчені з Тель-Авівського університету впевнені, що коронавірус можна легко вбити випроміненням ультрафіолетових світлодіодних ламп.