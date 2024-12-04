Причину важкого перебігу коронавірусу встановили учені

Учені встановили причину важкого перебігу COVID-19

https://racurs.ua/ua/n201829-prychynu-vajkogo-perebigu-koronavirusu-vstanovyly-ucheni.html

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Важка форма COVID-19 частково виникає через вплив вірусу SARS-CoV-2 на мітохондрії — крихітні «електростанції» клітин, які спалюють кисень, що може сприяти запуску каскаду подій, котрі пошкоджують органи та імунну систему.

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Про це свідчить дослідження, проведеного міжнародною групою учених, повідомляє прес-служба медичної установи Weill Cornell Medicine (США).

Тяжкий перебіг COVID-19 вважається запальним станом «цитокінового шторму», при якому імунна відповідь на вірусну інфекцію стає надмірною, наповнюючи кровотік і тканини імунними сигнальними білками до рівня, що спричиняє запалення легенів та інші ознаки і симптоми, — зазначається у статті.

У новому дослідженні учені, використовуючи секвенування РНК та інші лабораторні методи на зразках тканин пацієнтів і тварин, змогли детально вивчити молекулярні шляхи, що керують цим штормом.

Виявилося, що інфікування вірусом SARS-CoV-2 може спричинити значне пошкодження мітохондрій в інфікованих клітинах — пошкодження, яке активує імунну систему, сприяючи бурхливій запальній та інших реакціях.

Серед цих реакцій помітною є надмірна активація системи регуляції артеріального тиску, яка називається ренін-ангіотензин-активуючою системою (РААС):

її гіперактивність пов’язана з порушенням згортання крові — яскравою особливістю важкого перебігу COVID-19 — і з рубцевими змінами в лімфатичних вузлах та дисфункціями імунних клітин, що містяться в них;

останнє, на думку дослідників, може пояснювати порушення імунної функції, яке також спостерігається при важкому перебігу COVID-19.

Одне з припущень цих результатів полягає в тому, що на ранній стадії процесу спостерігається глибока мітохондріальна дисфункція та пошкодження, які потім призводять до надмірної активації РААС, що, в свою чергу, сприяє поліорганному ураженню важкого COVID-19, — зазначають учені.

Крім того, ми стурбовані тим, що ці процеси, які лежать в основі гострого COVID-19, не завжди можуть повернутися до нормального стану згодом, — додають дослідники.

Наразі дослідники вивчають цю можливість у випадках «затяжного COVID» — синдрому, який характеризується тривалим запаленням, а також дисфункцією імунних клітин.