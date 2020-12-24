Коронавирус инфицировал свыше миллиона украинцев, за сутки — еще 11 тыс. 490

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Коронавирус в Украине с начала пандемии инфицировал более миллиона человек, суточный прирост по данным на утро 24 декабря составляет еще 11 тыс. 490 COVID-инфицированных.

11 тыс. 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников, — написал в четверг на своей Фейсбук-странице глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки были госпитализированы свыше 2,7 тыс. человек. Победили болезнь 15,7 тыс. пациентов. К сожалению COVID-19 унес жизни 223 человек.

Лаборатории за 23 декабря осуществили 66,3 тыс. тестирований методами ПЦР и ИФА.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1,1 млн человек;

выздоровели — 631 тыс. 435 человек;

летальных исходов — 17 тыс. 395;

проведено ПЦР-тестов — 5,3 млн.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрированы в:

Киеве — 1 тыс. 377;

Запорожской области — 774;

Одесской области — 676;

Киевской области — 666;

Донецкой области — 636.



Напомним, в компании BioNTech считают, что их недавно созданная вакцина от коронавируса будет эффективной и против «британского» штамма.