Трамп помиловал связанного с РФ и Януковичем Пола Манафорта

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Ракурс

Пола Манафорт помиловал президент США Дональд Трамп накануне Рождества. Трамп издал указ о помиловании 26 человек, среди которых был и экс-глава его предвыборного штаба, который в свое время был связан с Партией регионов, бывшим президентом-беглецом Виктором Януковичем, а также Россией.

Политтехнолог фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы, которое Трамп до сих пор называет «охотой на ведьм». Указ Трампа о помиловании 26 человек обнародован на сайте Белого дома.

Под конец своего срока президент США помиловал также бывшего советника Роджера Стоуна, который фигурировал в деле вместе с Манафортом. Тогда Манафорта осудили за налоговое мошенничество, в частности, связанное с работой в Украине. Стоун получил срок за ложь под присягой в Конгрессе.

В сообщении Белого дома отмечается, что обвинения против Манафорта «основывались на выдумке о „российском вмешательстве“» и что он «испытал годы несправедливого обращения» вследствие «грубого превышения прокурорских полномочий».

Словами нельзя полностью передать, насколько мы благодарны. История покажет, что вы за четыре года президентства достигли больше, чем кто-либо из ваших нынешних предшественников, — написал Манафорт в Twitter.

Всего Трамп помиловал уже четырех человек, которых приговорили к заключению в рамках так называемой «российского дела».

Напомним, Манафорт — фигурант контакт с россиянами или людьми, которые представляли интересы России накануне выборов президента США в 2016 году. Манафорт пошел на сделку со спецпрокурором Мюллером и признал себя виновным в преступном сговоре против США по отмыванию денег, налоговом мошенничестве, сокрытию зарубежных банковских счетов, нарушении американского законодательства при работе на Януковича, а также в лжесвидетельстве и давлении на свидетелей.

Впоследствии Мюллер объявил, что бывший политтехнолог нарушил соглашение и солгал следствию. Манафорт, в частности, скрыл информацию о встрече с россиянами, которых Вашингтон подозревает в связях с разведкой РФ.