Скільки доз безкоштовної вакцини від COVID-19 отримає Україна, розповів Ляшко — вакцина від коронавірусу

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Додаткову партію безкоштовної вакцини від коронавірусу може отримати Україна. Йдеться про 8 млн доз вакцини, на які Київ розраховує в рамках механізму Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX на додачу до вже гарантованих 8 млн доз.

Про це в інтерв’ю «Радіо НВ» повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 млн доз — ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 млн доз — це стовідсоткова гарантія, 16 — це потенційна можливість, — сказав Ляшко.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що уряд «активно працює" над отриманням у 2021 році «значно більшої кількості вакцин, окрім запланованих» 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX. Зокрема, Київ «опрацьовує можливість» закупівлі вакцин проти COVID-19 спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком.

Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин з ЄС, — сказав прем'єр під час засідання уряду 23 грудня.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я затвердило загальнонаціональний план вакцинації. Він передбачає впродовж 2021−2022 років охопити вакцинацією від коронавірусу щонайменше 50% населення України. МОЗ розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.