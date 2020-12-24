Социологи обвинили Банковую в «наглом» манипулировании в пользу Зеленского

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Ракурс

«Большая стройка», инициатива президента Владимира Зеленского, оказалась в эпицентре нового скандала. На этот раз социологи обвинили Банковую в «наглом» манипулировании данными опросов общественного мнения.

Такое заявление обнародовал 24 декабря профессор НаУКМА, научный директор фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Алексей Гарань в блоге на УП.

По его словам, фонд представил результаты общенационального итогового опроса, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии. А 23 декабря Офис президента, ссылаясь на этот опрос, сделал «новость» под названием «Президентская инициатива „Большая стройка“ стала главным позитивным событием 2020 года».

Мол, «согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)». На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%. Нехитрая математика дает: 11,3% * 93% = 10,5%. 10,5% - это все-таки не 93%, как написали господа из ОПУ… Или честно напишите, что 93% от 11% всех опрошенных это всего лишь 10,5%, или хотя бы снимите эту новость. Впереди Рождество и Новый год, а не 1 апреля, — возмутился социолог.

По его словам, если бы данные, обнародованные Банковой, были реальными, то партия президента «Слуга народа» вряд ли проиграла бы местные выборы во всех областях.

Реальное мнение граждан, как показывает наш опрос, иное — положительных событий нет. Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать власти возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, в итоге воспринимается негативно, — добавил Гагара.

Кроме этого, социологи назвали крайне тревожным знаком подобные манипулирования общественным мнением, к которым прибегли в Офисе президента.

Это тревожный знак. Потому что таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента. Мол, все хорошо: заболеваемость падает, а народная любовь растет. Президент страны, ведущей войну с путинским режимом, не имеет права верить в сказки ближайшего окружения, — отметил Гагара.

Научный директор фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» также озвучил просьбу к чиновникам, которые отвечают за коммуникацию в ОПУ и информирование Зеленского:

Скрин новости на сайте Офиса президента: