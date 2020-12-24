Вакцинацію медиків від COVID-19 Степанов призначив на лютий

Степанов. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n148218-vakcynaciu-medykiv-vid-covid-19-stepanov-pryznachyv-na-lutyy.html

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Вакцинація від коронавірусу вже скоро стане доступна в Україні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) не буде змушувати українців робити щеплення від коронавірусу, коли в країні почнеться вакцинація.

Однак при сприятливих умовах, вже у лютому медики зможуть отримати вакцину від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу сьогодні, 24 грудня.

За його словами, пріоритетність вакцинації для певних груп населення буде збережена. Так, пріоритетними категоріями медики, військові, соцпрацівники, співробітники і пацієнти спецустанов, літні люди та хворі на важкі супутні хвороби.

Степанов заявив, що протягом 2021 року та по 2022 рік вакцинація повинна охопити 50% населення країни. Її допоможуть забезпечити 11 тис. прищепних пунктів, які зараз існують в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина проти коронавірусу буде широкодоступною в Україні не раніше осені 2021 року. Першими в Україні почнуть вакцинувати групи ризику, а вже після цього влада закуповуватиме препарат для широкого доступу населення.

Вакцинацію в основному здійснюватимуть шляхом мобільних бригад, але не виключається, що залучатимуть і стаціонарні пункти щеплення. У МОЗ планують, що мобільні бригади зможуть зробити щеплення близько 800 тис. українців щомісяця. До мільйона щеплень на місцях можна буде зробити, якщо залучатимуть і стаціонарні пункти.