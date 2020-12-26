https://racurs.ua/n148306-unikalnoe-sokrovische-sestry-yaroslava-mudrogo-nashli-arheologi-foto.html

Ракурс

Сокровище сестры Ярослава Мудрого нашли археологи в польском городе Слушкуве. Историкам удалось опознать 6,5 тыс. серебряных монет в льняных мешочках, слитки серебра, фрагменты свинца, а также золотые перстни.

Одна из колец принадлежала дочери киевского князя Владимира и младшей сестре Ярослава Мудрого Марии. Об этом сообщает Archeologia.com.pl.



Сообщается, что уникальная находка датируется примерно 1105 годом. Перстни сестры Ярослава Мудрого были сделаны из драгоценных камней. Также они были отполированы полукруглым способом.

Дополнительно кольца были украшены золотыми гранулами. При этом, большой — конический и многоугольный, а тот, что поменьше — в форме стержня с перфорированными углублениями. На одном из колец есть надпись кириллицей — «Господи, помоги своей слуге Марии».

Напомним, ранее мы сообщали, что редкие серебряные монеты 1000−1019 годов случайно нашлись на Житомирщине. 32 монеты являются сокровищем национального значения, поскольку более 100 лет украинские историки не находили таких артефактов.