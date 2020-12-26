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Ракурс

Уникальное сокровище сестры Ярослава Мудрого нашли археологи (ФОТО)

26 дек 2020, 17:22
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Сокровище сестры Ярослава Мудрого нашли археологи в польском городе Слушкуве. Историкам удалось опознать 6,5 тыс. серебряных монет в льняных мешочках, слитки серебра, фрагменты свинца, а также золотые перстни.

Одна из колец принадлежала дочери киевского князя Владимира и младшей сестре Ярослава Мудрого Марии. Об этом сообщает Archeologia.com.pl.

Сокровище сестры Ярослава Мудрого. Фото: Archeologia.сom.uaСообщается, что уникальная находка датируется примерно 1105 годом. Перстни сестры Ярослава Мудрого были сделаны из драгоценных камней. Также они были отполированы полукруглым способом.


Сокровище сестры Ярослава Мудрого. Фото: Archeologia.сom.uaДополнительно кольца были украшены золотыми гранулами. При этом, большой — конический и многоугольный, а тот, что поменьше — в форме стержня с перфорированными углублениями. На одном из колец есть надпись кириллицей — «Господи, помоги своей слуге Марии».

Сокровище сестры Ярослава Мудрого. Фото: Archeologia.сom.uaНапомним, ранее мы сообщали, что редкие серебряные монеты 1000−1019 годов случайно нашлись на Житомирщине. 32 монеты являются сокровищем национального значения, поскольку более 100 лет украинские историки не находили таких артефактов.

Источник: Ракурс


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