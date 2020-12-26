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Ракурс
Скарб сестри Ярослава Мудрого. Фото: Archeologia.сom.ua

Унікальний скарб сестри Ярослава Мудрого відшукали археологи (ФОТО)

26 гру 2020, 17:22
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Скарб сестри Ярослава Мудрого знайшли археологи у польському місті Слушкуві. Історикам вдалося опізнати 6,5 тис. срібних монет у лляних мішечках, злитки срібла, фрагменти свинцю, а також золоті персні.

Одна з каблучок належала дочці київського князя Володимира та молодшій сестрі Ярослава Мудрого Марії. Про це повідомляє Archeologia.com.pl.

Скарб сестри Ярослава Мудрого. Фото: Archeologia.сom.ua

Повідомляється, що унікальна знахідка датується приблизно 1105 роком. Персні сестри Ярослава Мудрого були зроблені з дорогоцінних каменів. Також вони були відполіровані напівкруглим способом.

Скарб сестри Ярослава Мудрого. Фото: Archeologia.сom.ua


Додатково каблучки були оздоблені золотими гранулами. При цьому, великий — конічний та багатокутний, а менший — у формі стержня з перфорованими поглибленнями. На одному з перснів є напис кирилицею — «Господи, допоможи своїй служниці Марії».

Скарб сестри Ярослава Мудрого. Фото: Archeologia.сom.ua

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рідкісні срібні монети 1000−1019 років випадково знайшлися на Житомирщині. 32 монети є скарбом національного значення, оскільки понад 100 років українські історики не знаходили таких артефактів.

Джерело: Ракурс


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