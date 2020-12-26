Фото історичного злиття Юпітера і Сатурна показали NASA

Злиття. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n148305-foto-istorychnogo-zlyttya-upitera-i-saturna-pokazaly-nasa.html

Ракурс

NASA, американське космічне агентство, показало історичне злиття Юпітера і Сатурна з орбіти Місяця.

Юпітер і Сатурн вперше за 800 років зустрілися в нічному небі, і підійшли так близько, що для спостерігача із Землі вони злилися в одну велику сяючу кулю. Про це повідомляє «Популярная механика».

Повідомляється, що 21 грудня Юпітер і Сатурн майже повністю злилися в одну яскраву зірку на небі вперше з часів Середньовіччя. Апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter зловив в об'єктив камери цю дивовижну подію в момент чергового прольоту навколо супутника Землі.



Вузькокутова камера апарату зробила унікальне зображення двох планет всього через кілька годин після досягнення точки найбільшого сходження пари планет. У той час як Юпітер і Сатурн могли виглядати для неозброєного ока як одна велика куля, що світиться, на знімку NAC можна чітко побачити кордон, і упевнитися, що насправді це окремі планети.

Зазначається, що під час зйомки Юпітер був приблизно в чотири рази яскравіший, ніж Сатурн. Тому яскравість вихідного зображення була скоригована так, щоб обидві планети було однаково добре видно.

Юпітер і Сатурн сходяться в небі раз у 20 років, але так близько один до одного вони не наближалися з 1623 року. Крім того, вирівнювання планет сталося всього за кілька днів до Різдва, і багато хто охрестив цю яскраву подію «Різдвяною зіркою», додавши ще трохи казки до цікавого астрономічного явища.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юпітер і Сатурн опиняться в безпосередній близькості один від одного вже найближчим часом. 21 грудня після заходу можна буде спостерігати «подвійну» систему планет.