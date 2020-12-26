«Слуги» хочуть штрафувати політиків, що не розмовляють українською

Слуга народу. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n148304-slugy-hochut-shtrafuvaty-politykiv-scho-ne-rozmovlyaut-ukrayinskou.html

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«Слуга народу», президентська партія, пропонує штрафувати українських парламентарів, що не спілкуються українською мовою під час виконання службових обов’язків.

Відповідну ініціативу запропонувала нардеп Олена Шуляк. Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів.

За її словами, мовне питання — це те питання, яке завжди дуже легко може розколювати суспільство, і давати окремим політикам заробляти на цьому. Тому нардеп пропонує створити закон, який регулює питання стосовно української мови як державної.

І мені б дуже хотілося, щоб все ж таки наші політики, коли виконують свої службові обов’язки, користувалися українською мовою. Я б також пропонувала введення для політиків штрафів. На мій погляд, українська мова потребує захисту, — заявила «слуга».

Наголосимо, що у президентській фракції також зустрічаються і противники спілкування державною мовою, та, зокрема, критики відповідного закону для підприємців. Так, депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський хоче скасувати штрафи за відмову бізнесу від української мови.

Як відомо, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта. Порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3 400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мовний конфлікт в Одесі, вже не перший в цьому місті, спровокував справжній скандал. У трамваї Одеси чоловік накинувся на україномовну жінку та погрожував їй в’язницею. Інцидент стався в салоні трамваю № 5. Конфлікт виник через те, що пенсіонерка почала сваритися з іншою через те, що та відмовлялася говорити українською.