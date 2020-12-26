Слуги. Фото: УНН

https://racurs.ua/n148304-slugi-hotyat-shtrafovat-politikov-kotorye-govoryat-na-ukrainskom.html

Ракурс

«Слуга народа», президентская партия, предлагает штрафовать украинских парламентариев, которые используют русский язык при исполнении служебных обязанностей.

Соответствующую инициативу предложила нардеп Елена Шуляк. Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, языковой вопрос — это тот вопрос, который всегда очень легко может раскалывать общество, и давать отдельным политикам зарабатывать на этом. Поэтому нардеп предлагает создать закон, регулирующий вопрос относительно украинского языка как государственного.

И мне бы очень хотелось, чтобы все же наши политики, когда выполняют свои служебные обязанности, пользовались украинским языком. Я бы также предлагала введение для политиков штрафов. На мой взгляд, украинский язык нуждается в защите, — заявила «слуга».

Отметим, что в президентской фракции также встречаются и противники государственного языка, и, в частности, критики соответствующего закона для предпринимателей. Так, депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский хочет отменить штрафы за отказ бизнеса от украинского языка.

Как известно, с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, а обслуживание на любом другом языке может осуществляться только по просьбе клиента. Нарушение таких норм будет нести штраф для учреждений на сумму от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3 400 до 11 900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что языковой конфликт в Одессе, уже не первый в этом городе, спровоцировал настоящий скандал. В трамвае Одессы мужчина набросился на украиноязычную женщину и угрожал ей тюрьмой. Инцидент произошел в салоне трамвая № 5. Конфликт возник из-за того, что пенсионерка начала ссориться с другой из-за того, что та отказывалась говорить на украинском.