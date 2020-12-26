Фото исторического слияния Юпитера и Сатурна показали NASA

Слияние. Фото: NASA

https://racurs.ua/n148305-foto-sliyaniya-upitera-i-saturna-pokazali-nasa.html

Ракурс

NASA, американское космическое агентство, запечатлело историческое слияние Юпитера и Сатурна с орбиты Луны.

Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет встретились в ночном небе, и подошли так близко, что для наблюдателя с Земли они слились в один большой сияющий шар. Об этом сообщает «Популярная механика».

Сообщается, что 21 декабря Юпитер и Сатурн почти полностью слились в одну яркую звезду на небе впервые со времен Средневековья. Аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter поймал в объектив камеры это удивительное событие в момент очередного пролета вокруг спутника Земли.





Узкоугольная камера аппарата сделала уникальное изображение двух планет всего через несколько часов после достижения точки наибольшего схождения пары планет. В то время как Юпитер и Сатурн могли выглядеть для невооруженного глаза как один большой светящийся шар, на снимке NAC можно четко увидеть границу, и удостовериться, что на самом деле это отдельные планеты.

Отмечается, что во время съемки Юпитер был примерно в четыре раза ярче Сатурна. Поэтому яркость исходного изображения была скорректирована так, чтобы обе планеты были одинаково хорошо видны.

Юпитер и Сатурн сходятся в небе раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не приближались с 1623 года. Кроме того, выравнивание планет произошло всего за несколько дней до Рождества, и многие окрестили это яркое событие «Рождественской звездой», добавив еще немного сказки к интересному астрономическому явлению.





Напомним, ранее мы сообщали, что Юпитер и Сатурн окажутся в непосредственной близости друг от друга уже в ближайшее время. 21 декабря после заката можно будет наблюдать «двойную» систему планет.