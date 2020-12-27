Крим від посухи в 2021 році не врятують навіть рясні опади. Фото: канал 24

https://racurs.ua/ua/n148321-krym-vid-posuhy-v-2021-roci-ne-vryatuut-navit-ryasni-opady-vcheni-video.html

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Водосховища в Криму в 2021 році не наповняться, навіть якщо взимку і навесні на півострові йтимуть рясні опади.

Опади, які випадають у Криму, фактично не є стокоформуючими. Дощі та снігопади лише зволожують територію та поповнюють запаси вологи в ґрунті, але не формують стік. Про це заявив заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк у коментарі «Крим.Реалії».

Це чітко відображається в тій проблематиці, яка на сьогоднішній день стоїть перед владою Криму, — зазначив він і додав, що ситуація з нестачею води цьогоріч у Криму буде позначатися на його забезпеченні водою і в наступні роки.



Нагадаємо, у грудні окупаційна «влада» Криму опублікувала дані щодо рівня наповнення водосховищ півострова. Зазначається, що щонайменше п’ять водосховищ півострова близькі до позначки «мертвий об'єм». Це стосується водосховищ у Сімферопольському, Кіровському, Білогірському та Бахчисарайському районах.