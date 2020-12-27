Вплив нового штаму COVID-19 на дітей розкрили вчені. Фото: azattyq.org

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Новий штам коронавірусу легше проникає в дитячий організм.

Різновид коронавірусної хвороби COVID-19, яку виявили у Великій Британії в грудні 2020 року, частіше вражає дітей. Такого висновку дійшли фахівці з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, повідомляє Daily Mail.

Експерти британського Управління національної статистики, коронавірус більш поширений серед учнів. Виявилося, що рівень інфікування школярів з 7 по 11 класи виявився найвищим серед усього населення.

За словами професора Венді Барклая з Імперського коледжу Лондона, попередньому вірусу було складніше зв’язувати рецептор ACE2 і проникати в клітини, тому дорослі, у яких більше ACE2 в носі і горлі, були простішою мішенню для вірусу. А новому штаму вже набагато легше вражати дітей.

Дослідники зазначають, якщо цю теорію їм вдасться підтвердити, то це дозволить пояснити більшу заразність коронавірусу.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу призвела до появи нових штамів, які, зокрема, активно поширюються у Великій Британії та на півдні Африки. У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що нові штами дозволяють виявляти навіть наявні експрес-тести.