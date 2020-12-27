Влияние нового штамма COVID-19 на детей раскрыли ученые. Фото: azattyq.org

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Новый штамм коронавируса легче проникает в детский организм.

Разновидность коронавирусной болезни COVID-19, которую обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года, чаще поражает детей. К такому выводу пришли специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сообщает Daily Mail.

Эксперты британского Управления национальной статистики, коронавирус более распространен среди учащихся. Оказалось, что уровень инфицирования школьников с 7 по 11 классы оказался самым высоким среди всего населения.

По словам профессора Венди Барклая из Имперского колледжа Лондона, предыдущему вирусу было сложнее связывать рецептор ACE2 и проникать в клетки, поэтому взрослые, у которых больше ACE2 в носу и горле, были более простой мишенью для вируса. А новому штамму уже гораздо легче поражать детей.

Исследователи отмечают, если эту теорию им удастся подтвердить, то это позволит объяснить большую заразность коронавируса.

Напомним, эпидемия коронавируса привела к появлению новых штаммов, которые, в частности, активно распространяются в Великобритании и на юге Африки. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новые штаммы позволяют выявлять даже имеющиеся экспресс-тесты.