Локдаун в Украине с остановкой транспорта поддержал Гетманцев. Фото: pravda.com

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Полный локдаун в Украине, который предусматривает и остановку транспорта, поддерживает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Мощные карантинные ограничения — единственный шанс сдержать дальнейшее распространение коронавирусной болезни COVID-19. Решение правительства о карантине выходного дня тоже дало положительный результат. Об этом Гетманцев заявил в интервью изданию «Радіо Свобода».

Я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Поэтому любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем, — отметил он.



Депутат соглашается, что жесткие ограничения негативно сказываются на малом бизнесе. При этом нардеп привел примеры Великобритании и Израиля, которые вводят локдауны из-за пандемии. По мнению Гетманцева, «если мы сможем спасти одну жизнь украинца ценой 0,5% ВВП, мы должны это сделать, даже не задумываясь».

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса Кабинет министров Украины разрешил новогодние вечеринки — в новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешено работать до 7.00 1 января. В остальное время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23.00 до 7.00 следующего дня.