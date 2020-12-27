Локдаун в Україні із зупинкою транспорту підтримав Гетманцев. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n148319-lokdaun-v-ukrayini-z-zupynkou-transportu-pidtrymav-getmancev.html

Ракурс

Повний локдаун в Україні, який передбачає й зупинку транспорту, підтримує голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Потужні карантинні обмеження — єдиний шанс стримати подальше розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19. Рішення уряду про карантин вихідного дня теж дало позитивний результат. Про це Гетманцев заявив в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

Я прихильник повного локдауну з припиненням транспорту. Я послідовний прихильник цього рішення. Тому будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо, — зазначив він.

Депутат погоджується, що жорсткі обмеження негативно позначаються на малому бізнесі. При цьому нардеп навів приклади Великої Британії та Ізраїлю, які вводять локдауни через пандемію. На думку Гетманцева, «якщо ми зможемо врятувати одне життя українця ціною 0,5% ВВП, ми повинні це зробити, навіть не замислюючись».

Нагадаємо, попри пандемію коронавірусу Кабінет міністрів України дозволив новорічні вечірки — у новорічну ніч ресторанам і кафе дозволили працювати до 7.00 1 січня. В інший час дії карантину, продовженого до кінця лютого, робота громадського харчування заборонена з 23.00 до 7.00 наступного дня.