Локдаун в Україні — уряд знову дозволив новорічні вечіркиhttps://racurs.ua/ua/n148222-restorany-ta-kafe-pracuvatymut-u-novorichnu-nich.htmlРакурс
Як працюватимуть ресторани та кафе у новорічну ніч, пояснили у Кабінеті міністрів України. Згідно з постановою, уряд дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до сьомої ранку.
Під постанову підпадають ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування. Такі зміни були внесені у відповідну «карантинну» постанову № 1236 від 9 грудня, яка опублікована на сайті уряду.
Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом», замінивши у підпункті 12 цифру і слова «до 1.00 години» цифрою і словами «до 7.00 години», — йдеться у постанові.
Наголошується, що в інший час дії карантину, продовженого до кінця лютого, робота громадського харчування заборонена з 23.00 до 7.00 наступного дня. А в період найбільш жорстких обмежень з 8 по 24 січня включно, ресторани і кафе зможуть працювати тільки на винос або у форматі доставки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилюється у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Уряд, зокрема, запровадив додаткові обмеження на графік роботи кафе та ресторанів у грудні-лютому.
Кафе та ресторани працюватимуть у такому режимі:
- до 18 грудня включно — з 7.00 до 22.00;
- з 19 по 30 грудня — з 7.00 до 23.00. Розрахункові операції дозволяється здійснювати до 22.00;
- у новорічну ніч дозволяється робота з 7.00 3 грудня по 7.00 1 січня.
- протягом 1−7 січня дозволяється робота з 7.00 до 23.00, чеки слід закрити до 22.00;
- в період локдауну (з 8 по 24 січня) дозволена тільки доставка або робота на винос;
- у період з 25 січня до 28 лютого дозволено працювати з 7.00 до 23.00, розрахункові операції потрібно завершити до 22.00.