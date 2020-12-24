Ресторан. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148222-restorany-ta-kafe-pracuvatymut-u-novorichnu-nich.html

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Як працюватимуть ресторани та кафе у новорічну ніч, пояснили у Кабінеті міністрів України. Згідно з постановою, уряд дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до сьомої ранку.

Під постанову підпадають ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування. Такі зміни були внесені у відповідну «карантинну» постанову № 1236 від 9 грудня, яка опублікована на сайті уряду.

Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом», замінивши у підпункті 12 цифру і слова «до 1.00 години» цифрою і словами «до 7.00 години», — йдеться у постанові.

Наголошується, що в інший час дії карантину, продовженого до кінця лютого, робота громадського харчування заборонена з 23.00 до 7.00 наступного дня. А в період найбільш жорстких обмежень з 8 по 24 січня включно, ресторани і кафе зможуть працювати тільки на винос або у форматі доставки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилюється у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Уряд, зокрема, запровадив додаткові обмеження на графік роботи кафе та ресторанів у грудні-лютому.

Кафе та ресторани працюватимуть у такому режимі: