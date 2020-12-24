Кладовище померлих від COVID-19 в Бергамо (Ломбардія). Фото: EPA-EFE

https://racurs.ua/ua/n148221-sim-yi-pomerlyh-vid-covid-19-v-italiyi-vymagaut-100-mln-ievro-kompensaciyi.html

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В Італії сім’ї померлих від ускладнень COVID-19 вимагають уряд заплатити компенсацію.

Італійці вважають, що влада країни не змогла оперативно відреагувати на епідеміологічну загрозу в лютому 2020 року, коли в Ломбардії розпочався перший спалах, пише Reuters.

Позов подали члени організації Noi Denunceremo («Ми звернемося до суду»), яка представляє інтереси родичів людей, які померли в Бергамо, одному з найбільш постраждалих міст Ломбардії.

На думку родичів померлих, уряд не вжив достатньо серйозних заходів, які могли б уберегти людей.

Позов подали приблизно 500 осіб, які вимагають 100 млн євро компенсації. Відповідачами виступають прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, глава МОЗ Роберто Сперанца і губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана.

Сторона звинувачення називає позов «різдвяним подарунком для тих, хто не зробив того, що було потрібно».

Нагадаємо, Італія стала п’ятою країною у світі, де число смертей перевищило 70 тис. осіб, що є найвищим показником в Європі. З початку епідемії коронавірус підтвердили майже у 2 млн італійців.

19 грудня в Італії ввели загальнонаціональний локдаун на період різдвяних і новорічних свят.