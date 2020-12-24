Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Кладовище померлих від COVID-19 в Бергамо (Ломбардія). Фото: EPA-EFE

Сім’ї померлих від COVID-19 в Італії вимагають 100 млн євро компенсації

24 гру 2020, 11:30
999

В Італії сім’ї померлих від ускладнень COVID-19 вимагають уряд заплатити компенсацію.

Італійці вважають, що влада країни не змогла оперативно відреагувати на епідеміологічну загрозу в лютому 2020 року, коли в Ломбардії розпочався перший спалах, пише Reuters.

Позов подали члени організації Noi Denunceremo («Ми звернемося до суду»), яка представляє інтереси родичів людей, які померли в Бергамо, одному з найбільш постраждалих міст Ломбардії.

На думку родичів померлих, уряд не вжив достатньо серйозних заходів, які могли б уберегти людей.

Позов подали приблизно 500 осіб, які вимагають 100 млн євро компенсації. Відповідачами виступають прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, глава МОЗ Роберто Сперанца і губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана.

Сторона звинувачення називає позов «різдвяним подарунком для тих, хто не зробив того, що було потрібно».


Нагадаємо, Італія стала п’ятою країною у світі, де число смертей перевищило 70 тис. осіб, що є найвищим показником в Європі. З початку епідемії коронавірус підтвердили майже у 2 млн італійців.

19 грудня в Італії ввели загальнонаціональний локдаун на період різдвяних і новорічних свят.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів