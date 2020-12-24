Справа Татарова знову «перекочувала» від НАБУ — її розглядатиме СБУ

Татаров. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n148220-sprava-tatarova-znovu-perekochuvala-vid-nabu-yiyi-rozglyadatyme-sbu.html

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Справа Татарова, у якій фігурує заступник голови Офісу президента, знову «перекочувала» від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Відтепер Офіс генпрокурора передав провадження до Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Зауважимо, що чергова «ротація» справи відбулася перед тим, як Вищий антикорупційний суд мав обрати заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагала взяти Татарова під варту з альтернативою застави в 10 млн грн, але вже зранку Офіс генпрокурора вирішив змінити підслідність, і передав кримінальне провадження до СБУ.

Наголосимо, що напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генпрокурора прийняти таке рішення й передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу. Натомість у НАБУ заявляють, що їхні справи може розглядати виключно Вищий антикорупційний суд, а тому рішення Печерського суду є недійсним.

Повідомляється, що відповідне рішення виніс скандальний суддя Сергій Вовк, наразі рішення вже було оскаржене в апеляційній та касаційній інстанціях. Верховний суд 23 грудня залишив рішення Печерського райсуду Києва в силі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Печерський суд не мав права передавати справу щодо Татарова з НАБУ до Державного бюро розслідувань (ДБР). Він заявив, що таким чином суд втручається в повноваження генерального прокурора.

Ситник додав, що адвокат пішов до суду, і домігся забрати справу в НАБУ через нібито суперечку між НАБУ і ДБР. Але насправді ніякої суперечки між відомствами не було, а право вирішувати, хто буде вести розслідування, повинен генпрокурор.