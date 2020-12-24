У лікарнях Києва понад тисяча “важких” COVID-пацієнтів — Кличко озвучив невтішні дані

У лікарнях Києва понад тисяча «важких» COVID-пацієнтів — Кличко озвучив невтішні даніhttps://racurs.ua/ua/n148219-u-likarnyah-kyieva-ponad-tysyachu-vajkyh-covid-paciientiv-klychko-ozvuchyv-nevtishni-dani.htmlРакурс
Коронавірус у Києві станом на ранок 24 грудня інфікував ще 1 тис. 377 осіб. У медичних закладах столиці нині кисневу підтримку отримують понад 1,3 тис. пацієнтів.
Такі дані сьогодні оприлюднив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм.
У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірусну хворобу. Іще 1 тис. 377 інфікованих виявили минулої доби. 23 хворих померли. Усього за період пандемії в столиці 1 тис. 802 летальних випадки від COVID-19, — написав Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 тис. 40.
Захворіли:
796 жінок віком від 18 до 87 років;
530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв;
29 дівчаток від двох до 17 років;
22 хлопчики від 10 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу — 833 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили у:
Дарницькому районі — 275,
Дніпровському районі — 212,
Деснянському районі — 200.
У стаціонарах медзакладів Києва станом на 24 грудня лікуються 1 тис. 895 хворих на коронавірусну хворобу (зокрема, й 12 дітей).
1 тис. 140 пацієнтів — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 313 людей. Під апаратами ШВЛ — 20 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва — понад 48%, — написав Кличко.
Мер повідомив, що лише мобільні бригади медиків за добу відібрали в пацієнтів удома 1 тис. 905 зразків біоматеріалу для аналізу на COVID-19.