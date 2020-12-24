У лікарнях Києва понад тисяча “важких” COVID-пацієнтів — Кличко озвучив невтішні дані

https://racurs.ua/ua/n148219-u-likarnyah-kyieva-ponad-tysyachu-vajkyh-covid-paciientiv-klychko-ozvuchyv-nevtishni-dani.html

Ракурс

Коронавірус у Києві станом на ранок 24 грудня інфікував ще 1 тис. 377 осіб. У медичних закладах столиці нині кисневу підтримку отримують понад 1,3 тис. пацієнтів.

Такі дані сьогодні оприлюднив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм.

У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірусну хворобу. Іще 1 тис. 377 інфікованих виявили минулої доби. 23 хворих померли. Усього за період пандемії в столиці 1 тис. 802 летальних випадки від COVID-19, — написав Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 тис. 40.

Захворіли:

796 жінок віком від 18 до 87 років;

530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв;

29 дівчаток від двох до 17 років;

22 хлопчики від 10 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу — 833 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Дарницькому районі — 275,

Дніпровському районі — 212,

Деснянському районі — 200.

У стаціонарах медзакладів Києва станом на 24 грудня лікуються 1 тис. 895 хворих на коронавірусну хворобу (зокрема, й 12 дітей).

1 тис. 140 пацієнтів — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 313 людей. Під апаратами ШВЛ — 20 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва — понад 48%, — написав Кличко.

Мер повідомив, що лише мобільні бригади медиків за добу відібрали в пацієнтів удома 1 тис. 905 зразків біоматеріалу для аналізу на COVID-19.