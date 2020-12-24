В больницах Киева свыше тысячи «тяжелых» COVID-пациентов — Кличко озвучил неутешительные данные

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Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 24 декабря инфицировал еще 1 тыс. 377 человек. В медицинских учреждениях столицы сейчас кислородную поддержку получают более 1,3 тыс. пациентов.

Такие данные сегодня обнародовал мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм.

В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусной инфекцией. Еще 1 тыс. 377 инфицированных обнаружили за прошедшие сутки. 23 больных умерли. Всего за период пандемии в столице зафиксировали 1 тыс. 802 летальных случая от COVID-19, — написал Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 105 тыс. 40.

Заболели:

796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;

29 девочек от двух до 17 лет;

22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки — 833 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе — 275,

Днепровском районе — 212,

Деснянском районе — 200 случаев.

В стационарах медучреждений Киева по состоянию на 24 декабря лечатся 1 тыс. 895 больных COVID-19 (в том числе и 12 детей).

1 тыс. 140 пациентов — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 тыс. 313 человек. Под аппаратами ИВЛ — 20 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева — более 48%, — написал Кличко.

Мэр сообщил, что лишь мобильные бригады медиков за последние сутки взяли у пациентов дома 1 тыс. 905 образцов биоматериала для анализа на COVID-19.