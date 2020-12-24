Немецкая церковь принесла извинения за сожжение «ведьм» после 400 лет молчанияhttps://racurs.ua/n148217-nemeckaya-cerkov-izvinilas-za-sojjenie-vedm.htmlРакурс
Католическая церковь извинилась за сожжение «ведьм» спустя 400 лет в немецком городе Айхштет.
В 15−18 веке около 400 невинных людей были подвергнуты пыткам и убиты из-за обвинений в колдовстве. Кроме женщин, жертвами стали мужчины и дети, сообщает The Independent.
Только сейчас епископ города Грегор Мария Франц Ганке назвал те события «кровоточащей раной в истории церкви» и пообещал установить мемориальную доску в местном соборе.
Кампания по реабилитации жертв «охоты на ведьм» в Германии началась в 2011 году по инициативе священника Хартмута Хегелера.
С того момента власти свыше 50 немецких городов, включая Кельн и Лейпциг, извинились за свою роль в сжигании людей.
Во время «охоты на ведьм» в Европе убили около 60 тыс. человек, из них — 25 тыс. на территории современной Германии.