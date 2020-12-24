Церковь в Германии извинилась за сожжение «ведьм». Фото: etoday

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Католическая церковь извинилась за сожжение «ведьм» спустя 400 лет в немецком городе Айхштет.

В 15−18 веке около 400 невинных людей были подвергнуты пыткам и убиты из-за обвинений в колдовстве. Кроме женщин, жертвами стали мужчины и дети, сообщает The Independent.

Только сейчас епископ города Грегор Мария Франц Ганке назвал те события «кровоточащей раной в истории церкви» и пообещал установить мемориальную доску в местном соборе.

Кампания по реабилитации жертв «охоты на ведьм» в Германии началась в 2011 году по инициативе священника Хартмута Хегелера.

С того момента власти свыше 50 немецких городов, включая Кельн и Лейпциг, извинились за свою роль в сжигании людей.

Во время «охоты на ведьм» в Европе убили около 60 тыс. человек, из них — 25 тыс. на территории современной Германии.