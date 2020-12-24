Церква у Німеччині вибачилася за спалення «відьом». Фото: etoday

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Католицька церква вибачилася за спалення «відьом» через 400 років у німецькому місті Айхштет.

У 15−18 столітті приблизно 400 невинних людей піддали тортурам і вбили через звинувачення у відьомстві. Окрім жінок, жертвами стали чоловіки та діти, повідомляє The Independent.

Лише зараз єпископ міста Грегор Марія Франц Ганке назвав ті події «раною в історії церкви, що кровоточить» та пообіцяв встановити меморіальну дошку в місцевому соборі.

Кампанія з реабілітації жертв «полювання на відьом» у Німеччині розпочалася у 2011 році з ініціативи священника Хартмута Хегелера.

З того моменту влади понад 50 німецьких міст, включаючи Кельн і Лейпциг, вибачилися за свою роль у спалюванні людей.

Під час «полювання на відьом» у Європі вбили приблизно 60 тис. людей, з них — 25 тис. на території сучасної Німеччини.