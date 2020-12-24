Дело Татарова снова «перекочевало» от НАБУ — его рассмотрит СБУ

Татаров. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n148220-delo-tatarova-snova-perekochevalo-ot-nabu-ego-rassmotrit-sbu.html

Ракурс

Дело Татарова, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента, снова «перекочевало» от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Офис генпрокурора передал производство в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Слідство.інфо».

Отметим, что очередная «ротация» дела состоялась перед тем, как Высший антикоррупционный суд должен был выбрать заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову меру пресечения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требовала взять Татарова под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн, но уже утром Офис генпрокурора решил изменить подследственность, и передал уголовное производство в СБУ.

Отметим, что накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора принять такое решение и передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган. В то же время в НАБУ заявляют, что их дела может рассматривать исключительно Высший антикоррупционный суд, а потому решение Печерского суда является недействительным.

Сообщается, что соответствующее решение вынес скандальный судья Сергей Вовк. Решение было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный суд 23 декабря оставил решение Печерского райсуда Киева в силе.

Напомним, ранее мы сообщали, что директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Печерский суд не имел права передавать дело в отношении Татарова из НАБУ в Государственное бюро расследований (ГБР). Он заявил, что таким образом суд вмешивается в полномочия генерального прокурора.

Сытник добавил, что адвокат пошел в суд, и добился забрать дело у НАБУ из-за якобы спора между НАБУ и ГБР. Но на самом деле никакого спора между ведомствами не было, а право решать, кто будет вести расследование, должен генпрокурор.