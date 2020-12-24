Кладбище умерших от COVID-19 в Бергамо (Ломбардия). Фото: EPA-EFE

https://racurs.ua/n148221-semi-umershih-ot-covid-19-v-italii-potrebovali-100-mln-evro-kompensacii.html

Ракурс

В Италии семьи умерших от осложнений COVID-19 потребовали правительство заплатить компенсацию.

Итальянцы считают, что власти страны не смогли оперативно отреагировать на эпидемиологическую угрозу в феврале 2020 году, когда в Ломбардии началась первая вспышка, пишет Reuters.

Иск подали члены организации Noi Denunceremo («Мы обратимся в суд»), представляющей интересы родственников людей, умерших в Бергамо, одном из наиболее пострадавших городов Ломбардии.

По мнению родственников умерших, правительство не предприняло достаточно серьезных мер, которые могли бы уберечь людей.

Иск подали около 500 человек, которые требуют 100 млн евро компенсации. Ответчиками выступают премьер-министр страны Джузеппе Конте, глава Минздрава Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

Сторона обвинения называет иск «рождественским подарком для тех, кто не сделал того, что требовалось».

Напомним, Италия стала пятой страной в мире, где число смертей превысило 70 тыс. человек, что является наивысшим показателем в Европе. С начала эпидемии коронавирус подтвердили почти в 2 млн итальянцев.

19 декабря в Италии ввели общенациональный локдаун на период рождественских и новогодних праздников.