Нові карантинні обмеження почали діяти в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Нові карантинні обмеження почали діяти в Україні відсьогодні, 19 грудня.

Дію карантину на території держави продовжили до кінця зими, тобто — до 28 лютого 2021 року. Кабмін схвалив низку заборон, які діятимуть під час новорічних та різдвяних свят. Про це повідомив урядовий портал.

Нові обмеження у рамках коронавірусного карантину забороняють:

Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.

Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. м.

Заклади громадського харчування працюватимуть із 23.00 до 7.00 (крім доставки та замовлень на виніс). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22.00. У ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 1.00.

У приміщеннях храмів та церковних установ богослужіння дозволяються за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. м, на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Заборони, які продовжать діяти:

Перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації.

Проведення масових культурних (в т. ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь більше 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади).

Робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу.

Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

Проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Розміщення в закладах харчування більше чотирьох дорослих осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 м.

Робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 м, а відвідувачі не мають масок.

Перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями.

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).

Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти.

Проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога).

Робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 кв. м.

Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців.

Перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями).

Відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).

Нагадаємо, українці на Новий рік та Різдво отримають додаткові вихідні — громадяни відпочиватимуть з 1 по 3 січня та з 7 по 10 січня включно. Через свята графік роботи банків, пошти та «Нової пошти» зазнав змін.