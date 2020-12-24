Как будут работать рестораны и кафе в новогоднюю ночь, рассказали в Кабмине

Ресторан. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148222-kak-budut-rabotat-restorany-i-kafe-v-novogodnuu-noch-rasskazali-v-kabmine.html

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Как будут работать рестораны и кафе в новогоднюю ночь, рассказали в Кабинете министров Украины. Согласно постановлению, правительство разрешило ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до семи утра.

Под постановление подпадают рестораны, кафе и другие заведения общественного питания. Такие изменения были внесены в соответствующее «карантинное» постановление № 1236 от 9 декабря, опубликованное на сайте правительства.

Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом», заменив в подпункте 12 цифру и слова «до 1.00» цифрой и словами «до 7.00», — говорится в постановлении.

Отмечается, что в остальное время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общественного питания запрещена с 23.00 до 7.00 следующего дня. А в период наиболее жестких ограничений с 8 по 24 января включительно, рестораны и кафе смогут работать только на вынос или в формате доставки.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усиливается в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19. Правительство, в частности, ввело дополнительные ограничения на график работы кафе и ресторанов в декабре-феврале.

Кафе и рестораны будут работать в следующем режиме: