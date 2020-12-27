Біткоїн знову встановив історичний рекорд. Фото: gagadget.com

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Курс криптовалюти Bitcoin (біткоїн) зріс до нової рекордної позначки.

Станом на 10.10 27 грудня вартість одного біткоїна складала 27 тис. 785 дол. За останню добу ця цифрова валюта подорожчала на 11,94%. Про це свідчать дані американської біржі криптовалют Coindesk.

За інформацією видання CoinTelgraph, 27 грудня ринкова вартість Bitcoin склала 512,8 млрд дол., а ринкова вартість Visa до цього ж часу становила 460 млрд дол. При цьому фахівці стверджують, що дехто може вважати некоректним порівняння показників криптовалюти та платіжної системи.

Нагадаємо, 26 грудня курс криптовалюти Bitcoin зріс до рекордної позначки й оновив новий історичний максимум. Вчора вартість цієї цифрової валюти вперше в історії перевищила 25 тис. дол.